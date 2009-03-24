Лукашенко у Сочі зустрівся з президентом невизнаної Абхазії

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО під час візиту до Сочі (Росія) 23 березня увечері провів зустріч з президентом невизнаної республіки Абхазія Сергієм БАГАПШЕМ.

Про це сьогодні повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода».

Керівник прес-служби білоруського президента Павло ЛЬОГКИЙ, відповідаючи на запитання, чи обговорювалася під час цієї зустрічі ситуація з визнанням самопроголошених республік Південна Осетія і Абхазія, сказав, що останнім часом «з`явилося безліч спекуляцій і дурниць навколо цього питання».

На думку директора програм «Росія-Євразія» німецького товариства зовнішньої політики Олександра РАРА, зустріч О.ЛУКАШЕНКА з С.БАГАПШЕМ є початком «обережного і поступового визнання Білоруссю незалежності Абхазії».

«Білорусь має, деякою мірою, можливо, це також на користь Росії, залучити інші країни СНД до цього процесу. Росії потрібно не терміново, а впродовж наступних двох років, визнання Південної Осетії і Абхазії хоча б з боку країн СНД. Потім у планах Росії – підключити Південну Осетію і Абхазію до ОДКБ і до економічного союзу Білорусі та Росії. Я думаю, що Дмитро МЕДВЕДЄВ дуже жорстко розмовляв з О.ЛУКАШЕНКОМ у Сочі і попросив рухатися саме в цьому напрямку. Тому зараз у ЛУКАШЕНКА виникають серйозні проблеми з Євросоюзом, оскільки ЄС теж починає його притискати до стіни. Якщо це визнання відбудеться, то Білорусь може забути про будь-який процес зближення з ЄС», - вважає А.РАР.

На його думку, в Євросоюзі вже почали відчувати, що Білорусь іде на визнання самопроголошених республік. «Саме тому зараз на адресу Білорусі і звучать прямі погрози. Навіть про те, що Білорусь можуть виключити із сусідської програми Євросоюзу. Справді, дуже важко сидіти на двох стільцях. ЛУКАШЕНКО намагається наближатися і до ЄС, і не сваритися з Росією. Але обставини можуть скластися так, що йому доведеться переміститися в бік одного стільця, і хоча б на три чверті займати один стілець і звільняти місце на другому. Виходу вже майже немає, оскільки окрім інтересів Білорусі, є інтереси Росії й інтереси ЄС, які хочуть, щоб Білорусь їх реалізувала», - пояснив експерт.

О. РАР припускає, що Президента Білорусі запросять на саміт ЄС до Праги за будь-яких обставин. «Якби ЛУКАШЕНКО зараз заявив, що в жодному разі не визнає Південну Осетію і Абхазію, його запросили б точно. Але своєю зустріччю з БАГАПШЕМ і своїми останніми висловами він показує Росії, що йде в бік визнання і ризикує знову зіпсувати відносини з ЄС. З іншого боку, ЄС теж виглядає смішно. Незважаючи на ситуацію всередині країни, ЄС вимагає від Білорусі тільки одного: не йти в бік російської політики і не визнавати Південну Осетію і Абхазію. Це, насправді, досить дивовижний шантаж. І це показує, що Білорусь, як і раніше, залишається в очах європейців деяким об`єктом геополітичної гри щодо Росії», - вважає А.РАР.