Президент Польщі відмовився підписувати закон про судову реформу

01:16, 19 липня 2017
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Президент зазвичай підтримував політику правлячої партії "Право і справедливість".

Анджей Дуда / REUTERS

Ухвалений раніше польським парламентом закон про судову реформу відмовився підписувати президент Польщі Анджей Дуда.

У вівторок, 18 липня, Дуда заявив, що не підпише ухвалений закон у його теперішньому вигляді й має намір відправити його на доопрацювання, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Таке рішення стало несподіваним, оскільки президент зазвичай підтримував політику правлячої партії "Право і справедливість".

За словами Дуди, спочатку треба підвищити необхідну в парламенті для затвердження членів Національної судової ради кількість голосів до трьох п'ятих.

Саме цей орган обиратиме суддів Конституційного суду країни. Польський президент зазначив, що потрібно проводити реформу в сфері юстиції в країні, утім, робити це слід "розумно".

Минулого тижня Сенат Польщі услід за нижньою палатою парламенту - Сеймом - проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів. Під час голосування 15 липня, за реформу віддали свої голоси 57 сенаторів, 29 висловилися проти. Утім, щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Анджей Дуда.

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Теги: #судова реформа в Польщі