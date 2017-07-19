Президент Польщі відмовився підписувати закон про судову реформу

Ухвалений раніше польським парламентом закон про судову реформу відмовився підписувати президент Польщі Анджей Дуда.

У вівторок, 18 липня, Дуда заявив, що не підпише ухвалений закон у його теперішньому вигляді й має намір відправити його на доопрацювання, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Польщі протестували проти судової реформи

Таке рішення стало несподіваним, оскільки президент зазвичай підтримував політику правлячої партії "Право і справедливість".

За словами Дуди, спочатку треба підвищити необхідну в парламенті для затвердження членів Національної судової ради кількість голосів до трьох п'ятих.

Саме цей орган обиратиме суддів Конституційного суду країни. Польський президент зазначив, що потрібно проводити реформу в сфері юстиції в країні, утім, робити це слід "розумно".

Минулого тижня Сенат Польщі услід за нижньою палатою парламенту - Сеймом - проголосував за поправки до закону про Національну судову раду і структуру судів. Під час голосування 15 липня, за реформу віддали свої голоси 57 сенаторів, 29 висловилися проти. Утім, щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Анджей Дуда.