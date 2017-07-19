У Туреччині до шкільної програми включили вивчення джихаду, виключивши теорію еволюції

З фінальної версії шкільної програми у Туреччині прибрали поняття еволюції, натомість у школах вивчатимуть поняття джихаду. Про це повідомив міністр освіти Туреччини Ісмет Йилмаз, передає Європейська правда з посиланням на Hurriyet daily news.

Для перших, п’ятих і дев’ятих класів нова програма буде введена вже в найближчому навчальному році. Решта класів перейдуть на нову програму в 2018-19 навчальному році.

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"Джихад це елемент нашої релігії, він у нашій релігії. Обов'язок Міністерства освіти - правильно викладати кожне поняття, як воно того заслуговує. Наша робота також полягає у виправленні речей, які неправильно сприймаються" - сказав міністр.

Говорячи про суперечливе рішення про виключення з програми вивчення еволюції, Йилмаз заявив, що еволюцію виключили з програми, оскільки для її розуміння потрібен інший рівень знань, ніж у школярів, для яких вона не є безпосередньо актуальною.

Крім того, до шкільної програми включили інформацію про невдалу спробу перевороту в минулому році, організацію Фетхуллаха Гюлена, Робітничу партію Курдистану та "Ісламську державу".