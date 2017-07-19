У сирійському Ідлібі йдуть запеклі бої між джихадистами

На північному заході Сирії спалахнули запеклі бої між ворогуючими радикальними ісламськими угрупуваннями. У боях беруть участь бійці "Тахрір-аш-Шам" (колишній "Фронт ан-Нусра") і "Ахрар аш-Шам", бої йдуть на території цілого ряду районів провінції Ідліб, повідомили у середу, 19 липня, сирійські правозахисники, у тому числі угрупування "Сирійська наглядова рада з прав людини", як пише DW.

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Згідно з повідомленнями, загинуло не менше 14 людей, у тому числі три мирних жителя.

Ідліб - найважливіша база сирійських повстанців і єдина провінція Сирії, яка практично повністю знаходиться під контролем противників режиму президента Башара Асада. "Тахрір аш-Шам" і "Ахрар аш-Шам" - найбільш могутні радикальні угруповання в Ідлібі. Сутички між їх прихильниками мали місце і раніше. Ідліб має стратегічно важливе значення, оскільки знаходиться на кордоні з Туреччиною.