IT, фармацевтика та металургія: ЗМІ пророкують Індії світове лідерство

Індійські бізнес-гіганти щороку інвестують десятки мільярдів доларів у закордонні активи. При цьому на руку самому індійському бізнесу грає і дешева, однак кваліфікована робоча сила, йдеться в журналі «Новое время».

Зокрема, Індія, на відміну від інших азіатських країн, поступово нарощувала сервісні індустрії. Відтак, сьогодні сфера послуг забезпечує 45% ВВП країни

Особливого успіху на глобальних ринках досягли індійські IТ-компанії, які спочатку зарекомендували себе в країнах Північної Америки, після чого розширили діяльність на регіони Латинської Америки та Азії» - пише видання.

Крім того, банки також превалюють серед 58 індійських компаній, які увійшли до рейтингу найбільших публічних компаній світу Forbes Global 2000.

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Однак, не IT-сферою єдиною Індія торує шлях до лідерства. В один ряд з нею експерти ставлять фармацевтику, металургію, виробництво товарів FMCG і ювелірних виробів.

Однак у рейтингу країн з розвитку людського капіталу The Human Capital Report 2016 від Всесвітнього економічного форуму Індія займає 105-е місце – останнє серед країн Великої

двадцятки. І все через низький рівень грамотності серед молоді і невисокий відсоток працюючих жінок.

Повну версію матеріалу читайте у свіжому номері «Нового времени».