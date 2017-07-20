Дружина прем'єра Японії могла приховати знання англійської, щоб проігнорувати Трампа - ЗМІ

19:00, 20 липня 2017
Світ
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Трамп заявив, що вона не знає навіть слова «привіт», і весь обід, який тривав майже дві години, вона мовчала.

Дональд Трамп / REUTERS

На думку видання Independent, дружина прем'єр-міністра Японії Акіє Абе могла вдавати незнання англійської мови, щоб не спілкуватися із президентом США Дональдом Трампом.

У своєму останньому інтерв'ю виданню The New York Times Трамп поскаржився на те, що дружина Сіндзо Абе не знає ні слова по-англійськи. Під час вечері на саміті країн G20, Трамп сидів поруч із дружиною прем'єр-міністра Абе, якого, за його словами, вважає «приголомшливим людиною, а її — приголомшливою жінкою, проте вона не говорить по-англійськи».

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На питання журналіста про її знання, Трамп заявив, що вона не знає навіть слова «привіт», і весь обід, який тривав майже дві години, вона мовчала.

Проте один з журналістів видання підкреслила, що у місіс Абе чудова англійська, вказавши на її виступ на одному з симпозіумів англійською мовою. Як зазначає видання, «можливо, перша леді Японії свідомо мовчала під час обіду, щоб не спілкуватися із президентом Трампом».

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Теги: #Трамп#саміт G20 у Німеччині