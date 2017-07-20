Слідчі підтвердили смерть лідера Linkin Park

Слідчі округу Лос-Анджелес підтвердили смерть лідера рок-гурту Linkin Park Честера Беннінгтона. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Associated Press.

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"Співак гурту Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року, повідомляють слідчі округу Лос-Анджелес", - йдеться у повідомленні.

BREAKING: Linkin Park singer Chester Bennington dies at 41, Los Angeles County coroner says. — The Associated Press (@AP) July 20, 2017

Раніше видання The Sun повідомило, що вокаліст легендарного гурту Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року. Імовірно, він вчинив самогубство.

Честера виявили мертвим у приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку. За інформацією ЗМІ, він повісився. Відомо, що артист протягом кількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.