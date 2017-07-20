Слідчі підтвердили смерть лідера Linkin Park

22:05, 20 липня 2017
Світ
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Честеру Беннінгтону був 41 рік, ЗМІ пишуть, що він повісився.

Честер Беннінгтон / REUTERS

Слідчі округу Лос-Анджелес підтвердили смерть лідера рок-гурту Linkin Park Честера Беннінгтона. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомляє Associated Press.

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"Співак гурту Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року, повідомляють слідчі округу Лос-Анджелес", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання The Sun повідомило, що вокаліст легендарного гурту Linkin Park Честер Беннінгтон помер у віці 41 року. Імовірно, він вчинив самогубство.

Честера виявили мертвим у приватній резиденції Пало-Вердес в Лос-Анджелесі близько 9 ранку. За інформацією ЗМІ, він повісився. Відомо, що артист протягом кількох років боровся з алкогольною та наркотичною залежністю.

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Теги: #смерть Честера Беннінгтона#смерть соліста Linkin Park