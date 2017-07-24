Зять Трампа заперечує "змову" із Росією
13:55, 24 липня 2017Світ
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Він також заявив, що не покладався на які-небудь російські кошти з метою фінансування власного бізнесу в приватному секторі.
Джаред Кушнер / REUTERS
Старший радник Білого дому і зять президента США Джаред Кушнер в підготовленій для виступу в сенаті промові заявив, що чотири рази контактував із представниками Росії під час президентської кампанії і після перемоги Дональда Трампа, передає Bloomberg.
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«У мене не було ніякої змови, і я не знав кого-небудь у кампанії, хто перебував би у змові з яким-небудь іноземним урядом», — підкреслив він.
Він також заявив, що не покладався на які-небудь російські кошти з метою фінансування власного бізнесу в приватному секторі.
Раніше повідомлялося, що Кушнер постане перед сенатом США у справі про «втручання Росії».
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