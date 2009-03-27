Домовленості щодо української ГТС завдають удар по планах Росії

Укладені в Брюсселі домовленості щодо модернізації української газотранспортної системи (ГТС) завдають серйозного удару по намірах Росії стати енергетичною супердержавою, пише російське ділове видання «Ведомости».

“І хоча підписаний документ рамковий, а український прем`єр Юлія ТИМОШЕНКО і представники ЄС вже висловилися у тому дусі, що декларація не закриває для Росії можливості участі в модернізації ГТС, те, що відбулося, – болючий удар по найдорожчому, що є у російського керівництва з 2005 року, – ідеї енергетичної супердержави”, - пише російське видання.

“Ведомости” зазначають, що основою планів російського керівництва стати енергетичною супердержавою було забезпечення енергетичної безпеки через контроль над розподільними мережами і укладення довгострокових двосторонніх договорів про постачання газу.

“В Білорусі контроль був одержаний. Україні такі угоди пропонували не одноразово”, - зазначає видання.

“Ведомости” пишуть, що в Росії розглядали два варіанти «здачі» української ГТС: оптимальний – «Газпрому», найбільш вірогідний – міжнародному консорціуму за участю «Газпрому».

“І тут така неприємність. Україна «здала» ГТС одній Європі. Європу можна зрозуміти: останні газові війни привели її до висновку, що ані Україні, ані Росії довіряти не можна, а краще закуповувати весь газ на російському кордоні», - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) і Світовий банк (СБ) 23 березня у Брюсселі підписали Спільну декларацію щодо модернізації газотранспортної системи України.