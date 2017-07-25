У Молдові закликали ЄС та США допомогти у протистоянні з Росією

Голова Демократичної партії Молдови Володимир Плахотнюк закликав Євросоюз та США допомогти у вирішенні придністровського конфлікту. Про це ідеться у його статті для американського видання The Hill, передає Європейська правда.

На думку Плахотнюка, через присутність російських військ у Придністров'ї Молдова і її відносини із Заходом під загрозою.

"Кишинів неодноразово вимагав виведення російських військ, а також заміни миротворчої місії громадянською. Наша мета - так возз'єднати всіх громадян в єдиній країні, щоб дотримати і права жителів Придністров'я, і ​​територіальну цілісність Молдови", - підкреслив він.

За його словами, Молдова опинилася в складній ситуації через те, що в Придністров'ї розташовано близько 2 тисяч російських військових. Крім цього, є й інші загрози.

"Москва ввела ембарго на молдовську продукцію, молдовських чиновників переслідують під час поїздок за кордон. Росія істотно впливає на нашу країну і постійно очорнює імідж Євросоюзу і США. Минулої осені російська преса, яка втручалася в наші вибори, допомогла проросійському кандидатові Ігорю Додону стати президентом Республіки Молдова", - додав Плахотнюк.

Також політик зазначив, що Додон прагне до розриву відносин з ЄС і зміцненню зв'язків з Росією.

Плахотнюк вважає, що вирішення придністровського питання повинно стати пріоритетним для міжнародних партнерів Молдови. "Зараз ми як ніколи потребуємо вашого втручання", - відзначив він.

Нагадаємо, 21 липня парламент Молдови прийняв заяву про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.

Президент Ігор Додон назвав дії правлячої коаліції черговою провокацією щодо Росії напередодні візиту в Молдову віце-прем'єра РФ Дмитра Рогозіна. Російського чиновника Молдова відмовилась пускати у свій повітряний простір.

"Я не зрозумів, хто там мені що заборонив. Прилечу обов'язково. Зустрінемося і з президентом Молдови, і з керівництвом ПМР", - відповів на це Рогозін.