В Австралії вбивця шість років переховувався в зоопарку і з'їв черепаху

У 2012 році в Австралії зловили вбивцю, який шість років переховувався в зоопарку. Про це розповів чоловік, який брав участь у затриманні злочинця, автору книги, яка вийшла 25 липня, пише Daily Mail.

Колишній працівник бойні Малкольм Наден викрав і вбив свою 24-річну кузину. Через півроку він убив дівчину свого кузена, з якою той ростив дитину. Також Наден домагався 15-річну дівчинку. Всі ці злочини він скоїв у своєму рідному місті Даббо.

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Ховаючись від поліції, у 2005 році Наден сховався у зоопарку в тому ж місті. Вбивця спав біля вольєру носорогів, харчувався їжею, яка призначалася слонам, а також брав прострочені продукти зі сміттєвого бака.

На території зоопарку знаходився будинок одного зі співробітників, де Наден крав молоко і хліб, а також приймав душ. Там його одного разу помітила співробітниця зоопарку - він сказав їй, що гостює у свого приятеля.

Після цього поліція почала шукати Надена в зоопарку. Це коштувало життя галапагоській черепасі - втративши можливість красти у слонів банани, Наден відірвав їй голову і з'їв.

У 2011 році він втік із зоопарку, поранивши поліцейського. Вбивцю впіймали вже в 2012 році. Він був засуджений до довічного ув'язнення.

Автору книги про ці події розповів будівельник з Мельбурну, який раніше працював на місцеві і закордонні розвідувальні організації, а зараз іноді виконує контракти у сфері забезпечення безпеки.