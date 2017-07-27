Вийшов перший трейлер зоряного фільму Джорджа Клуні (відео)

Вийшов перший офіційний трейлер кримінальної комедії "Субурбікон" (Suburbicon). Режисер фільму - Джордж Клуні, а сценарій написали брати Коен. Це вже шостий фільм, режисером якого виступив Клуні. У ньому показується, як добропорядний американець опиняється у центрі жорстокого виру подій.

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Ролі у фільмі виконали такі зірки, як Метт Деймон, Оскар Айзек, Джуліанна Мур і Джош Бролін. Фільм вийде на великих екранах у різних країнах в кінці осені або на початку зими.

І Клуні, і Айзек, і Бролін раніше вже працювали разом з братами Коен над створенням декількох фільмів. Клуні і Бролін зіграли у фільмі "Аве, Цезар!", Бролін - у "Старим тут не місце" і "Залізна хватка", Клуні - "Після прочитання спалити" і "О, де ж ти, брате?", Айзек - у "Всередині Льюіна Девіса".

Метт Деймон, крім спільної роботи з Клуні в декількох фільмах (трилогія про "друзів Оушена", "Мисливці за скарбами", "Сіріана", "Зізнання небезпечної людини"), є також його другом. Саме він першим дізнався про вагітність дружини Клуні Амаль Аламуддин.

Цей рік став дуже продуктивним для Клуні. Крім народження двійні та випуску фільму він також продав свій бренд текіли за $1 млрд.