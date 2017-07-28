Англія програла: соліст The Rolling Stones представив дві пісні, в яких висміяв Brexit та політиків (відео)

Соліст славетного гурту The Rolling Stones Мік Джаггер у свої 74 роки представив перші сольні композиції, які мають політичний підтекст та насміхаються над Brexit та політиками, пише The Guardian.

Так, у відео на пісню «England Lost» Джаггер співає рядки «Я прийшов побачити Англію, але Англія програла». У кліпі головну роль виконує відомий актор Люк Еванс.

У кліпі на іншу композицію - «Get a Grip» Джаггер співає «всі новини фальшиві», а сама дія у відео розгортається в нічному клубі. Сама композиція - це калейдоскоп дратівливості про політичну культуру під керівництвом "божевільних і клоунів", які задовольняють публічні "фальшиві новини" та "політичні штампи", щоб "з'їсти лайно і торт".

Як повідомляв УНІАН раніше, Актор Бред Пітт став ведучим погоди і висміяв рішення Дональда Трампа вийти з Паризької конвенції. Таку незвичну для себе роль актор приміряв на шоу Джима Джеффріса. Актор у костюмі прогнозує погоду на майбутнє і з іронією повідомляє, де саме на карті стане тепліше. Варто відзначити, що карта світу на екрані зображена в червоно-коричневих тонах, а це свідчить, що на всій планеті дуже жарко.