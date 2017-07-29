На нових паспортах Польщі буде зображення Меморіалу орлят у Львові

У 2018 році до сторіччя незалежності у Польщі буде випущено паспорт у новому дизайні. На його сторінках, серед інших зображень, буде Меморіал орлят у Львові.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Wyborcza.

На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.

У травні міністерство створило команду експертів, які розробили 26 графічних малюнків для нового документа. 13 з них вже остаточно затвердили, серед схвалених зображень – Меморіал орлят у Львові.

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Ще 13 зображень виставили на народне голосування, запропонувавши полякам обрати шість з них. У переліку малюнків – Остра брама у Вільнюсі, старовинна брама у готичному стилі.

У голосуванні можуть взяти участь усі жителі Польщі. Утім, голос на сайті можна віддати з будь-якого куточка світу.

Як зазначає Wyborcza, поява зображення Меморіалу орлят у Львові та литовської пам’ятки може викликати протест у Києва та Вільнюса. Видання звернулося за коментарем у МВС, чи не вважають у відомстві, що поява мотивів міст, розташованих за межами сучасної Польщі, може призвести до напруги між країнами.

Прес-служба МВС пообіцяла надати розлогу відповідь у найближчі дні.