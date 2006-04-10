На італійських виборах перемогла опозиція

Лівоцентристська опозиція на чолі з Романо ПРОДІ перемогла на парламентських виборах, що завершилися сьогодні в Італії.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомила сьогодні телекомпанія РАЇ, посилаючись на дані екзит-пола - опиту виборців на виході з ділянок, проведеного центром "Нексус".

За даними опиту, опозиційна коаліція "Уніоне" ("Союз") завоювала 50-54 відсотків голосів виборців на виборах в палату депутатів і 50 відсотків на виборах в сенат. Правляча дотепер коаліція правого центру "Будинок свобод" на чолі з Сильвіо БЕРЛУСКОНІ одержали 45-49 відсотків голосів на виборах в палату депутатів і 49 відсотків на виборах в сенат.

Якщо дані екзит-пола виявляться точними, то, по діючому в Італії виборчому закону, що передбачає "премію" для коаліції, що набрала на виборах більшість, прихильники Р.ПРОДІ автоматично одержать 54% місць в палаті депутатів і 55% голосів в сенаті. Це дозволить партіям лівого центру сформувати новий уряд країни.