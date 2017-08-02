"Розлад психіки і квиток до пекла": мільярдер Ілон Маск привідкрив "темну сторону" своєї слави і успіху

Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск, засновник компаній Tesla і SpaceX в одній з соцмереж зізнався, що страждає біполярним афективним розладом. Однак до медиків з цією проблемою він звертатися не поспішає.

На одне із запитань користувача в Twitter "Слідкуючи за Ілоном Маском в Instagram, можна побачити дивовижне життя. Цікаво, чи були злети і падіння для більш приємного життя?" Ілон Маск відповів, що його реальність не така вже і казкова.

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"Реальність – це стрімкі підйоми, жахливі падіння і невблаганний стрес. Не думаю, що людям хотілося б чути про дві останні", – відповів Маск на питання.

"Так. Хоча, може, не підтримуються. Не знаю. Погані почуття корелюються з поганими подіями, так, може, справжня проблема полягає в тому, що мене затягує те, на що я підписався. Коли купуєш квиток в пекло, буде нечесно звинувачувати пекло", - зазначив мільярдер.

Біполярний афектнивний розлад – це стан психічного здоров'я і психічний розлад, який проявляється афективними станами: маніакальними і депресивними, або ж змішаними типами, при яких у хворого спостерігають ознаки депресії і манії одночасно (наприклад, туга зі збудженням, занепокоєнням, або ейфорія з загальмованістю).

Біполярний розлад змінює настрій людини настільки швидко, що це прямо відбивається на житті цієї людини.