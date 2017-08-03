ЗМІ: Цукерберг найняв головного стратега Клінтон

Засновник Facebook Марк Цукерберг і його дружина Прісцилла Чан найняли в якості свого консультанта головного стратега виборчої кампанії Хілларі Клінтон, спеціаліста з опитуваннями громадської думки Джоела Бененсона. Про це повідомляє газета Politico з посиланням на обізнане джерело, передає РБК.

Компанія Бененсона Benenson Strategy Group буде проводити дослідження для благодійного фонду Chan Zuckerberg Initiative, який Цукерберг і Чан створили в 2015 році, пише видання.

Читайте такожЦукерберг посперечався з Маском про загрозу людству від штучного інтелекту

Як зазначає Politico, залучення стратега президентської кампанії Клінтон «є останньою ознакою того, що вони [Цукерберг і Чан] більш активно просувають свою благодійну діяльність у світову політику». У січні співробітником Chan Zuckerberg Initiative став колишній радник з політики екс-президента США Барака Обами Девід Плауфф, нагадує газета.

Джоел Бененсон відповідав у штабі Хіларі Клінтон за розробку стратегії, заснованої на опитуваннях громадської думки. Він також був головним соціологом Барака Обами під час його кампаній 2008 та 2012 років. У 2006 році вісім з десяти політиків-демократів, з якими він працював, здобули перемогу на різного роду виборах. До того, як Бененсон вирішив займатися соціологією, він працював журналістом в New York Daily News.

У вересні 2016 року Марк Цукерберг і Прісцилла Чан заявили про своє рішення вкласти $3 млрд в дослідження, спрямовані на боротьбу з усіма існуючими захворюваннями. Сума в $3 млрд буде виділено через Chan Zuckerberg Initiative протягом 10 років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно керівництво соціальної мережі Facebook змушене було відключити свою систему штучного інтелекту після того, як машини почали спілкуватися власною, неіснуючою мовою, яку люди не розуміли.