Перший відкритий гей на посаді прем'єра Ірландії Варадкар: легалізація ЛГБТ-шлюбів "питання часу"

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час гей-прайду в Белфасті, заявив, що легалізація одностатевих шлюбів в Північній Ірландії - це лише питання часу". Про це повідомляє ВВС.

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Лео Варадкар, який є першим відкритим геєм на посаді прем'єра Ірландії, заявив, що відвідав маніфестацію як "жест солідарності".

Північна Ірландія - єдина частина Великобританії, не дозволяє одностатеві шлюби. Найбільша протестантська партія Північної Ірландії - Демократична юніонистська партія - заблокувала кроки у напрямку вирішення таких шлюбів.

Варадкар зазначив, що не хоче когось засмутити своїми коментарями, а просто прагне підтримати рівність для всіх громадян, де б вони не жили.

У жовтні 2015 року в Ірландії підписали закон, який дозволяє одностатеві шлюби. Раніше, в травні 2015 року, 62% ірландських виборців підтримали пропозицію про узаконення одностатевих шлюбів, 38% ірландців висловилися проти.