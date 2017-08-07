Туреччина не планує наступного року повертатися на Євробачення

Туреччина не бере участь у «Євробаченні» з 2012 року на знак протесту проти оновленої системи голосування, повідомляє Hurriyet Daily News.

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Про потенційне повернення країни в конкурс заявила місцева рок-група Manga, яка не виключила, що представить Туреччину на «Євробаченні-2018» в Лісабоні.

У свою чергу віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг спростував повідомлення про закінчення протесту та участі в конкурсі.

«На даний момент нічого такого немає», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Європейський мовний союз вніс низку змін у правила «Євробачення».