Туреччина не планує наступного року повертатися на Євробачення
21:10, 07 серпня 2017Світ
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Віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг спростував повідомлення про закінчення протесту та участі в конкурсі.
Фінал Євробачення-2017 / Фото УНІАН
Туреччина не бере участь у «Євробаченні» з 2012 року на знак протесту проти оновленої системи голосування, повідомляє Hurriyet Daily News.
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Про потенційне повернення країни в конкурс заявила місцева рок-група Manga, яка не виключила, що представить Туреччину на «Євробаченні-2018» в Лісабоні.
У свою чергу віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг спростував повідомлення про закінчення протесту та участі в конкурсі.
«На даний момент нічого такого немає», – сказав він.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Європейський мовний союз вніс низку змін у правила «Євробачення».
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