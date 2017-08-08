Ердоган звинуватив Німеччину у сприянні тероризму

04:02, 08 серпня 2017
Світ
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Ердоган нагадав, що Анкара передала німецькій стороні "4500 досьє" на обвинувачених в злочинах громадян Туреччини, які переховуються в Німеччині. 

Реджеп Таїп Ердоган / REUTERS

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Німеччину у підтримці тероризму, так як Берлін не відреагував на тисячі досьє, відправлених Анкарою, і не видав запитуваних підозрюваних.

"Німеччина сприяє тероризму", - сказав Ердоган на конференції в провінції Різе, передає "Новое время", посилаючись на Reuters . 

Ердоган нагадав, що Анкара передала німецькій стороні "4500 досьє" на обвинувачених в злочинах громадян Туреччини, які переховуються в Німеччині. 

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Туреччина звинувачує Німеччину в тому, що німецький уряд надав притулок курдам, прихильникам проповідника Фетхуллаха Ґюлена, а також військовим та іншим особам, пов'язаним з невдалим державним переворотом в 2016 році. Берлін заперечує ці звинувачення.

Нагадаємо, що 5 липня в Стамбулі затримали німецького правозахисника і главу місцевого відділення Amnesty International Петера Штойдтнера за підозрою в зв'язках з терористами. 

Після глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна щодо Туреччини. Так, Берлін перегляне свою економічну політику щодо Анкари і закликає громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини. 

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Теги: #Туреччина і Німеччина#Ердоган відповів Німеччині#Ердоган звинуватив Німеччину