На популярному курорті Бодрум стався землетрус
11:51, 08 серпня 2017Світ
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Також були зафіксовані кілька афтершоків.
Землетрус був на глибині 10 км \ @LastQuake
Географічна служба США повідомила, що землетруси магнітудою 5,3 балів і сталося в районі популярного курорту Бодрум в турецькій провінції Мугла. Поштовхи також відчувалися і в Ізмірі.
Читайте такожБіля курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7Новий землетрус стався в 15 км (приблизно в дев'яти милях) на південний схід від Егейського узбережжя Бодрума, на глибині 10 км, йдеться в повідомленні independent.co.uk.
В даний час інформація про потерпілих чи завданих пошкодженнях не надходила.
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