На популярному курорті Бодрум стався землетрус

Географічна служба США повідомила, що землетруси магнітудою 5,3 балів і сталося в районі популярного курорту Бодрум в турецькій провінції Мугла. Поштовхи також відчувалися і в Ізмірі.

Читайте такожБіля курортного узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7Новий землетрус стався в 15 км (приблизно в дев'яти милях) на південний схід від Егейського узбережжя Бодрума, на глибині 10 км, йдеться в повідомленні independent.co.uk.

В даний час інформація про потерпілих чи завданих пошкодженнях не надходила.