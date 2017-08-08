Сили Асада продовжують обстріли підконтрольних опозиції районів, є поранені – ЗМІ

Сили президента Сирії Башара Асада продовжують спроби захопити Східну Гуту, визнану одним з чотирьох «районів деескалації» в цій країні.

Як передає агентство Анадолу, в результаті останніх обстрілів підконтрольних опозиції районів Джобар і Айн Терма в передмісті Дамаска - Східній Гуті поранені 11 сирійців.

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Представник сил цивільної оборони Айн Терма Омар Абу Убейда повідомив, що авіація режиму Асада за останню добу завдала 21 удару по районах Джобар і Айн Терма. По населених будівлях запущено 78 ракет, зокрема й особливо руйнівних - типу «Слон».

«Інформація про долю частини мирних жителів відсутня. Не виключено, що вони залишилися під завалами будівель», - зазначив Убейда.

Поранених доставлено до медичного центру в Джобарі.