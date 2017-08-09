Північна Корея відпустила канадського пастора, засудженого до довічного ув'язнення

Північна Корея звільнила канадського пастора Хьон Су Ліма через 2,5 роки після ув'язнення. Про це повідомляє CNN з посиланням на KCNA.

Хьон Су Лім був звільнений у середу, 8 серпня, "з гуманітарних міркувань" за станом здоров'я рішенням вищого суду КНДР.

Читайте такожТрамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю"

Пастор був засуджений до довічних каторжних робіт після того, як його визнали винним у спробі підриву державного ладу КНДР у грудні 2015 року. Здоров'я 62-річного чоловіка погіршилося під час перебування в КНДР, і він сильно схуд.

Хьон Су Лім, займався благодійною діяльністю, і з 1997 року в цілому відвідав Північну Корею понад сто разів.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня цього року влада КНДР звільнила 22-річного американського студента Отто Уормбіра, засудженого в 2016 році до 15 років в'язниці, у стані коми. За словами родичів, у кому він впав у березні 2016 року.

Отто Уормбір помер 19 червня в США після повернення з КНДР не виходячи з коми. За словами родичів Уормбіра, причиною його смерті стали наслідки перебування у в'язниці в КНДР.

У США у нього діагностували ураження відділів головного мозку, а також значне відмирання його тканин. Медики вважають, що причиною ураження мозку Уормбіра могло стати кисневе голодування.

За версією влади КНДР, Уормбир заразився ботулізмом, а потім впав у кому, прийнявши снодійне. Це відбулося незабаром після того, як в березні 2016 року його засудили до 15 років каторги за спробу забрати з готелю як сувенір пропагандистський плакат.