Тисячі гравців Pokemon Go з'їжджаються на фестиваль в Японії (фото)

Тисячі гравців Pokemon Go зібралися у японському портовому місті Йокогама, щоб спробувати свої сили в пошуку рідкісних віртуальних істот під час перегляду танцювальних шоу за участю людей, одягнених в костюми гігантських Пікачу.

Читайте такожПравозахисники визнали політв'язнем росіянина, який полював на покемонів у храмі

Фестиваль, який організований спільно містом Йокогама і компанією Pokemon, налічує в цілому 15 000 пікачу і завершиться 15 серпня. Про це повідомляє Reuters.

Схожі події пройдуть в Японії напередодні Олімпійських ігор в Токіо-2020.

Минулого місяця майже 20 тисяч людей зібралися на першому в історії Pokemon Go Fest в Чикаго, в результаті сервери вийшли з ладу через перевантаженість. Розробник ігри Niantic пізніше відклав низку подій в Європі.