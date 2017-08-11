Опіоїдна криза: Трамп оголосить у США надзвичайну ситуацію через епідемію передозування людей медикаментами

Президент США Дональд Трамп заявив, що оголосить національну надзвичайну ситуацію через "опіоїдну кризу", повідомляє ABC News.

Трамп також заявив, що влада прикладе всіх зусиль для боротьби із епідемією.

"Опіоїдна криза - це надзвичайна ситуація, і я офіційно заявляю, що це надзвичайна ситуація в країні. Ми планиємо витратити багато часу та зусиль і великі гроші на опіоїдну кризу», - сказав Трамп, додавши, що найближчим часом буде оформляти відповідний документ.

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Видання повідомляє, що близько 142 смертей від передозування наркотиками рівноцінні числу загиблих «11 вересня» кожні три тижні.

Опіоїди - медикаменти, які застосовуються в лікарській практиці як сильнодіючі знеболюючі. Ефект від них прирівнюється до препаратів з вживанням опіуму.