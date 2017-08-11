Вийшов трейлер комедії "Смерть Сталіна" з Бушемі і Куриленко (відео)

Вийшов перший трейлер комедії «Смерть Сталіна» британського сатирика і режисера Армандо Іаннуччі. Фільм розповість про останні дні життя Йосипа Сталіна і «хаос режиму після його смерті», повідомляє Meduza.

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У «Смерті Сталіна» знялися Стів Бушемі (він грає Микиту Хрущова), Джейсон Айзекс (Георгій Жуков), Руперт Френд (Василь Сталін) і Ольга Куриленко (піаністка Марія Юдіна).

У Великобританії «Смерть Сталіна» почнуть показувати у жовтні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у липні студія Warner Bros. опублікувала новий трейлер хоррора «Воно».