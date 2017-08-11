Вийшов трейлер комедії "Смерть Сталіна" з Бушемі і Куриленко (відео)
15:33, 11 серпня 2017Світ
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Стів Бушемі грає Микиту Хрущова.
Фільм з сатирою розповідає про те, як потрясла СРСР смерть вождя / Кадр з відео на YouTube-каналі Entertainment One UK
Вийшов перший трейлер комедії «Смерть Сталіна» британського сатирика і режисера Армандо Іаннуччі. Фільм розповість про останні дні життя Йосипа Сталіна і «хаос режиму після його смерті», повідомляє Meduza.
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У «Смерті Сталіна» знялися Стів Бушемі (він грає Микиту Хрущова), Джейсон Айзекс (Георгій Жуков), Руперт Френд (Василь Сталін) і Ольга Куриленко (піаністка Марія Юдіна).
У Великобританії «Смерть Сталіна» почнуть показувати у жовтні 2017 року.
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