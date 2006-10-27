Вірус «смерть Путіна» вбиває комп`ютери

«Увага!!! Президент Росії помер», - така тема спамерського листа, що нібито належить популярному новинному сайту Бі-бі-сі. Проте, клікнувши на посилання в листі, користувач потрапляє на російський сайт, з якого на комп`ютер потенційної жертви намагається завантажитися троянська програма.

Як повідомляє «Лабораторія Касперського», розсилка «гарячих шкідливих новин» донедавна використовувалася, в основному, західними спамерами. Проте авторство новини про Президента Росії Володимира Путіна належить, судячи з усього, спамерам російським. Сам текст листа містить лінгвістичні помилки.

У разі переходу за посиланням відбувається підміна вказаного URL на адресу певного російського сайту, що не має нічого спільного з англійською корпорацією. З даного сайту проводиться спроба закачати на комп`ютер жертви «троянську» програму, що дозволяє завантажувати на комп`ютер жертви шкідливий код.

Обком з посиланням на Ліга