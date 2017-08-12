Економіст розповів, якими будуть фінансові наслідки нових санкцій США проти Росії

Нові санкції не призведуть до катастрофи, але їх прямим наслідком буде деградація фінансових можливостей для російських компаній. Про це пише на сайті Московського центру Карнегі економіст, викладач МДУ і НДУ ВШЕ Антон Табах.

На його думку, можливості для обходу санкцій збережуться, але будуть дуже дорого коштувати, причому цей ефект триватиме багато років. Автор не виключає, що саме це і було метою авторів закону про санкції.

"Короткострокові наслідки, найімовірніше, будуть малопомітними. Закон вказує не конкретні заходи, а швидше напрямки, за яким американський Мінфін (історично найбільш жорстке по відношенню до Росії відомство) буде надавати свої пропозиції та доповіді Конгресу. В закон вбудований механізм, що забезпечує обов'язковість виконання цих вимог незалежно від позиції президента", - упевнений Табах.

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Також він упевнений, що арешт російських вкладень в держборг США найменш імовірний.

"Обмеження на операції на ринку єврооблігацій також малоймовірні — стабільність ринку тут теж важливіше політики. Показовим тут можна вважати недавнє рішення Лондонського суду, який постановив, що Україна зобов'язана виплатити Росії $3 млрд боргу за євробондами, який був наданий Януковичу в останні місяці правління. Незважаючи на різко негативне ставлення Заходу до російської політики щодо України, вердикт все одно виявився на користь Москви, тому що дефолти на ринку суверенного боргу заохочувати не можна", - пише економіст.

Табах впевнений, що тепер американський Мінфін буде неспішно розробляти заходи, які будуть застосовані в разі необхідності.

"На відрізку в кілька років навіть при відсутності прямих заборон фінансове життя російських компаній стане значно більш складним. Відділи контролю над ризиками міжнародних банків не будуть піддавати себе небезпеці американських штрафів, які можуть бути руйнівними. А значить, навіть дрібні угоди будуть повільнішими або дорожчими. Використання посередників або додаткових прокладок за останні десятиліття стало складніше і призведе до подорожчання вартості боргу та зменшення його обсягів. Причому це буде стосуватися не лише російських держкомпаній, але і приватних корпорацій, хоч якось пов'язаних з Росією", - пише він.

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На думку Табаха, обхід санкцій за енергетичним проектам буде можливий, але потребує високих витрат і складного структурування, щоб не підставитися під санкції і не підставити інвесторів.

"У довгостроковій перспективі основна проблема з новим санкційним пакетом полягає в тому, що він різко збільшує невизначеність, не формалізуючи конкретні заходи, і гарантує, що ризик розширення санкцій тепер збережеться дуже надовго (якщо закон за внутрішнім американським причин не скасує Верховний суд). А для фінансистів найстрашніше — невизначеність, яку можна оцінити, і ризик, що не виражається в грошах", - пояснив експерт.

Економіст стверджує, що прямим наслідком буде деградація фінансових можливостей для російських компаній, все більша містечковість фінансового ринку — з дорогою інфраструктурою і високими процентними ставками, необхідними при такому розкладі для підтримки припливу капіталу, болючими для промисловості та населення.

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"Треба сказати, що бізнес явно приймає заходів щодо захисту себе і від американських, і від російських ризиків в рамках деофшоризації. Великі покупки російськими холдингами активів за кордоном навіть за дуже високими цінами, що відбулися в останній рік, можуть мати однією з цілей можливість залучення фінансування всередині холдингів (що легше в рамках санкційного режиму) і зміну прописки на таку, що не потрапляє під санкції. Однак новий американський закон структурований так, що й це може не врятувати", - підсумував він.