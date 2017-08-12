Барак Обама повертається в політику - ЗМІ

Колишній президент США Барак Обама з осені має намір знову повернутися в національну політику, щоб посилити позиції Демократичної партії після поразки на президентських виборах. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на свої джерела.

У той же час, за словами демократів, повернення буде обережним, і Обама не має наміру ставати обличчям партії.

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"Близькі до нього радники кажуть, що, хоча він буде відігравати активну роль у відновленні своєї партії, велика частина його роботи буде за кадром", - пише видання. Ймовірно, Обама буде займатися збором коштів для партії.

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Нагадаємо, що Барак Обама був президентом США два терміни поспіль - з 20 січня 2009 по 20 січня 2017 року.