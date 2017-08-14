Смертельна ДТП у американському Шарлотсвіллі: водію висунули звинувачення

13 серпня федеральні слідчі США висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня чоловікові, який у суботу направив свою машину в натовп демонстрантів у місті Шарлотсвіллі в американському штаті Вірджинія. Внаслідок цього інциденту загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей.

Як передає Радіо Свобода, радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія «відповідає визначенню тероризму».

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14 серпня чоловік, ідентифікований як 20-річний Джеймс Алекс Філдс, постане перед судом. Він був заарештований згодом після інциденту, йому також висунули й інші звинувачення, включно з умисними пораненнями.

Представники Медичного центру університету Вірджинії заявили, що з 19 поранених 10 нині перебувають у задовільному стані, ще дев’ятеро лікуються амбулаторно.