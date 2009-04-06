Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН застерігає від ігнорування інтересів Росії в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи з першим звітом про роботу уряду перед Державною думою Росії.

«Спроби виключити Росію з процесу ухвалення рішень глобального характеру, тим більше у сфері енергетики, ігнорування її законних інтересів – контрпродуктивні», - наголосив В.ПУТІН.

Він заявив, що багато хто не зацікавлений, щоб проекти «Північний потік» і «Південний потік», Прикаспійський газопровід, нафтопровід «Бургас-Александруполіс» були реалізовані і, як результат, у Росії стало більше можливостей для експорту енергоресурсів.

«Ми впевнені, що ці проекти економічно обгрунтовані, відповідають суворим екологічним стандартам і слугують зміцненню глобальної енергетичної безпеки. Здійснюватимемо їх і надалі», - заявив В.ПУТІН.