Путін подав декларацію про доходи

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН у 2008 році заробив 143 тис. 109 дол.

Про це йдеться у довідці про доходи В.ПУТІНА, яку має УНІАН.

Згідно з документом, минулого року доходи В.ПУТІНА на основному місці роботи становили 4 млн. 622 тис. рублів (близько 140 тис. 60 дол.), до яких додалися ще 100 тис. 600 рублів (близько 3 тис. 30 дол.), нараховані як військова пенсія.

Відповідно до документа, прем`єр Росії - власник квартири площею 77 квадратних метрів, ділянки землі під Москвою площею 1500 квадрантних метрів і гаража на колективній стоянці.

В.ПУТІН володіє двома автомобілями "Волга" 1960 і 1965 років випуску, а також автопричепом "Скіф" 1987 року.

У довідці про доходи дружини Людмили ПУТИНОЇ вказано, що вона за звітний період "не мала доходів, майна, що належить їй на праві власності, цінних паперів і зобов`язань майнового характеру".