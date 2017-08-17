Трамп розпустив два консультативних органи, до яких входили бізнесмени

Президент США Дональд Трамп у середу, 16 серпня, повідомив, що розпускає два консультативні органи при Білому домі - Раду з промислового виробництва та Форум зі стратегії та політики, які складалися переважно з бізнесменів.

Це рішення він прийняв після того, як багато керівників американських компаній та профспілок вийшли з них через незгоду з реакцією Трампа на події у Шарлотсвіллі, пише Deutsche Welle.

"Замість того, щоб тиснути на бізнесменів з Ради з промислового виробництва та Форуму зі стратегії та політики, я розпускаю їх. Дякую усім!", - написав президент США у мережі Twitter.

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За останні дні з Ради з промислового виробництва вийшли кілька керівників відомих американських корпорацій, у тому числі Intel, Under Armour та фармакомпнії Merck & Co. - Браян Кржанич, Кевін Планк та Кеннет Фрейз'єр. Також залишив дорадчий орган, який Трамп скликав у січні цього року, голова Американської федерації праці та Конгресу виробничих профспілок (AFL-CIO) Річард Трумка. Він зазначив, що орган був взагалі неефективним та ніколи не засідав.

Форум зі стратегії та політики очолював виконавчий директор інвестиційної компанії Blackstone Стівен Шварцман. Форум засідав декілька разів після створення.