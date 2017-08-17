Теракт в туристичному центрі Барселони: опубліковано фото і відео

23:57, 17 серпня 2017
Світ
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У мережі публікують фото і відео з місця теракту в Барселоні.

За попередніми даними, загинули 13 людей, поранено десятки, більше 80-ти звернулися в лікарні, – після того, як автофургон врізався в натовп людей на Рамблі, в туристичному в центрі Барселони.

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Новина в сюжеті: Теракт у Барселоні
Теги: #теракт в Барселоні