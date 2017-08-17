Теракт в туристичному центрі Барселони: опубліковано фото і відео
23:57, 17 серпня 2017Світ
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У мережі публікують фото і відео з місця теракту в Барселоні.
За попередніми даними, загинули 13 людей, поранено десятки, більше 80-ти звернулися в лікарні, – після того, як автофургон врізався в натовп людей на Рамблі, в туристичному в центрі Барселони.
Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk— Jordi Perez Colome (@jordipc) August 17, 2017
Vídeos de las ramblas pic.twitter.com/dIrhXWAXQl— Pablo #SÍ (@Pablo_Morante_) August 17, 2017
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