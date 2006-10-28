Представника України прийняв Сапармурат Ніязов

Перший заступник міністра палива та енергетики України Вадим ЧУПРУН заявляє, що Україна сподівається на продовження співпраці з Туркменістаном у газовій сфері. Про це В.ЧУПРУН заявив напередодні під час зустрічі в Ашгабаті з президентом Туркменістану Сапармуратом НІЯЗОВИМ.

Як передає Turkmenistan.ru, під час зустрічі співрозмовники торкнулися ряду тем, які представляють взаємні міждержавні інтереси, підкресливши, що Туркменістан є однією з тих держав, від яких залежить баланс енергопостачання України.

В.ЧУПРУН від імені керівництва країни висловив подяку С.НІЯЗОВУ за постійну увагу до питань розвитку туркменсько-українського діалогу і висловив сподівання, що взаємодія буде успішно продовжена й надалі.

Після закінчення зустрічі з главою Туркменістану В.ЧУПРУН заявив, що сторони обговорили можливі напрямки і подальші перспективи співпраці, насамперед - у паливно-енергетичній сфері, та позитивно оцінили можливості подальшого зміцнення і розширення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що раніше В.ЧУПРУН упродовж 10 років обіймав посаду посла України в Туркменістані.

Довідка УНІАН. Туркменістан є найбільшим постачальником газу в Україну. У 2007 році Україна планує одержати від 55 до 62 млрд. кубометрів газу середньоазіатського походження, зокрема туркменського.