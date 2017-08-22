У Польщі відкрили справу проти екс-президента Валенси за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами

У Польщі слідчий відділ Інституту національної пам'яті відкрив кримінальне провадження проти екс-президента Леха Валенси через надання ним помилкових показань, зокрема, у справі «Болека».

Читайте також"Справа Болека": експертиза підтвердила, що Валенса був агентом комуністичних спецслужбЯк повідомляє Gazeta Wyborcza, екс-президента Польщі звинувачують у багаторічній співпраці зі спецслужбами комуністичної ПНР.

В лютому 2016 року у Польщі оприлюднили секретні документи, які стосуються таємного співробітника "Болека", що нібито були підписані екс-президентом Валенсою.

Після оприлюднення документів Валенса заявив, що він нічого не писав і не підписував. У той же час співробітники Інституту національної пам'яті порахували, що Валенса підписав понад 50 таких документів - доносів, які він готував, коли був таємним агентом на прізвисько "Болек".