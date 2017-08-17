Американський сайт неонацистів після бойкоту в США "переїхав" в російський інтернет (відео)

Американський сайт неонацистів після бойкоту в США перебрався в російський Інтернет. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Раніше провідні світові компанії у наданні хостингу нацистам відмовили. Приводом стали заклики до участі в протестах ультраправих і скандальний матеріал лідера американських неонацистів.

Загиблу жінку, яка брала участь в акції проти неонацистів у місті Шарлотсвілль, він обізвав лайливим словами і назвав її тягарем для суспільства. П'ять днів тому в штаті Вірджинія під час зіткнень між праворадикалами і антифашистами також були поранені ще 19 осіб.

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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп звинуватив «обидві сторони» в насильстві, яке відбулося наприкінці минулого тижня в місті Шарлоттсвілль.

У місті також відбулися запеклі зіткнення ультраправих і їх супротивників на грунті рішення влади демонтувати статую генерала Роберта Лі в парку Звільнення (чорношкірих рабів) в центрі Шарлоттсвилля. Генерал Лі командував армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні 1861-65 років, після чого на Півдні було скасовано рабство. Як мітинг протесту проти планів демонтажу статуї була організована акція «Об'єднаємо правих».