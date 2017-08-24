США можуть посилити санкції проти Венесуели заради демократії - Пенс

Влада США посилить санкції проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі, пообіцяв віце-президент Майк Пенс.

Він підкреслив, що цю політику Вашингтон продовжить до переходу країни до демократії, повідомляє РБК з посиланням на Miami Herald.

"Ви можете бути впевнені: під керівництвом президента Дональда Трампа США продовжать застосовувати свою економічну і дипломатичну потужність доти, поки демократія не відновиться у Венесуелі", - підкреслив віце-президент. При цьому він назвав режим Мадуро диктатурою.

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Інформацію про посилення санкцій проти Венесуели підтвердили і джерела Reuters. Зокрема зазначається, що в числі можливих заходів розглядається і заборона на торгівлю цінними паперами уряду Венесуели.

Про свою позицію з питання санкцій проти Каракаса Мадуро розповів на виступі перед венесуельськими мігрантами в Майамі. "Наша рішучість непохитна", - заявив він, коментуючи заходи, які США приймають проти Венесуели.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 діючих і колишніх чиновників уряду Венесуели, які, як вважають у Вашингтоні, підривають демократію в цій країні.

Пізніше США ввели санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Жителі Венесуели протестують проти президента Мадуро, вони звинувачують його у встановленні диктатури і доведенні країни до глибокої економічної кризи. Сам глава держави називає демонстрантів терористами, а кризу - спланованою США змовою.