У США озброєний злочинець взяв у заручники десятки відвідувачів ресторану (відео)

Озброєний злочинець взяв у заручники відвідувачів ресторану в місті Чарльстон (штат Південна Кароліна) в США. Про це повідомляє Fox News.

З посиланням на слова очевидця повідомляється, що невідомий чоловік зі зброєю, одягнений як працівник кухні, замкнув вхідні двері і оголосив себе "новим королем Чарльстона".

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Скільки заручників утримує злочинець, поки невідомо. За деякими даними, в ресторані близько 30 осіб.

Одна людина, як передає телеканал, отримав поранення, його відвезли в лікарню. Стан потерпілого невідомо. Поліція оточила квартал.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом в туристичному містечку Камбрілс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила. В результаті двох терактів в Іспанії загинули 15 людей, більше 130 отримали поранення.