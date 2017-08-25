Кортеж генсека НАТО Столтенберга потрапив у ДТП

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга потрапив у ДТП у Варшаві (Польща), передає 112 Україна з посиланням на телеканал RMF24..

Інцидент стався під час проїзду колони автомобілів, в одному з яких знаходився Столтенберг.

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У патрульний автомобіль збоку врізався фургон, в результаті чого поліцейське авто винесло на тротуар, де воно поранило пішохода.

У результаті ДТП серйозні ушкодження отримав поліцейський автомобіль з ескорту. В аварії постраждали чотири людини.

Постраждали також двоє поліцейських - одного з них рятувальникам довелося вирізати з машини. Крім того, госпіталізований і водій фургона.

За попередньою інформацією, життю постраждалих нічого не загрожує. Колона автомобілів з генсеком НАТО поїхала далі.