Кортеж генсека НАТО Столтенберга потрапив у ДТП
Удар припав на супроводжуючий автомобіль поліції, Столтенберг не постраждав.
Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга потрапив у ДТП у Варшаві (Польща), передає 112 Україна з посиланням на телеканал RMF24..
Інцидент стався під час проїзду колони автомобілів, в одному з яких знаходився Столтенберг.
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У патрульний автомобіль збоку врізався фургон, в результаті чого поліцейське авто винесло на тротуар, де воно поранило пішохода.
У результаті ДТП серйозні ушкодження отримав поліцейський автомобіль з ескорту. В аварії постраждали чотири людини.
Постраждали також двоє поліцейських - одного з них рятувальникам довелося вирізати з машини. Крім того, госпіталізований і водій фургона.
За попередньою інформацією, життю постраждалих нічого не загрожує. Колона автомобілів з генсеком НАТО поїхала далі.