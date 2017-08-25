Спецслужби США у 2017-му піймали рекордну кількість російських хакерів - Reuters

Активність спецслужб США щодо затримання російських хакерів у 2017 році досягла рекордних результатів - піймали 7 російських кіберзлочинців. Про це повідомляє Reuters.

При цьому, порівнючи із періодом від 2010 року, лише два російських кіберзлочинці видавалися США щороку до 2017-го.

Видання наголошує, що це рекордний показник затримань російських хакерів попри те, що президент Дональд Трамп намагається покращити стосунки із Москвою. Судові переслідування збігаються з посиленням контролю над російськими хакерами, тому що представники розвідки США визначили, що Росія втрутилася в президентські вибори в США в 2016 році, використовуючи методи кібервійни, щоб допомогти Трампу. Хоча Білий дім і уникнув публічного звинуватити в цьому РФ. Та й сам Кремль спростував звинувачення.

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Видання також пише, що чотири американських федеральних правоохоронних органів, на умовах анонімності, заявили, що не було централізованих зусиль для активізації дій проти російських кіберзлочинців під керівництвом Трампа.

«Збільшення кількості арештів було обумовлено проривом, досягнутим в ході розслідування до минулорічних виборів. ФБР передавав усі питання Міністерству юстиції США. Департамент юстиції заявив, що не відстежує арешти або обвинувальні висновки за національністю та відхилив додаткові коментарі», - пише видання.

Як повідомляв УНІАН раніше, президенту США Дональду Трампу заборонять створювати спільний із Росією підрозділ із кібербезпеки без згоди законодавців. Відповідний документ схвалив Комітет розвідки Сенату США. В разі якщо ж документ стане законом, то це буде останнє обмеження Конгресу президента США щодо відносин із Росією.

При цьому повідомляється, що адміністрація Трампа повинна надавати також Конгресу звіт щодо того, яким розвідданими США поділилися із РФ , а також щодо будь-яких питань, що стосуються контррозвідки і які будуть викликати занепокоєння.