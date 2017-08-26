Трамп офіційно заборонив брати трансгендерів на службу до армії США

Президент США Дональд Трамп підписав указ про заборону Міноборони США приймати трансгендерів на службу в армію. Про це повідомляє РБК з посиланням на The Hill.

Трамп доручив Пентагону розробити план реалізації заборони до лютого 2018 року. Указ набуде чинності 23 березня 2018 року.

За даними видання, в пам'ятці до документа докладно йдеться про попередню заяву Дональда Трампа, коли він написав у своєму Twitter, що уряд країни більше не буде брати на військову службу трансгендерів.

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У своєму указі, як зазначає видання, Трамп також доручив міністру оборони Джеймсу Меттісу розібратися, що робити з трансгендерами, які вже проходять службу.

Крім того, Трамп заборонив Пентагону оплачувати операції по зміні статі. Фінансування дозволено в тому випадку, якщо процедура була розпочата до набрання чинності закону.

В розмові з The Hill представник Білого дому заявив, що Дональд Трамп "люто виступає" за свободу ЛГБТ-спільнот, а саме рішення прийнято з міркувань "національної безпеки".

Раніше УНІАН повідомляв, що в США 16 членів президентського комітету з мистецтва і гуманітарних наук оголосили про свою відставку через політику президента Дональда Трампа.

Вони звинуватили Трампа підтримки агресивних груп осіб під час подій Шарлоттсвіллі, заявили, що США погрожує ядерною війною з КНДР. Також вони вказали на те, що США збираються вийти з Паризької угоди по клімату, і зазначили, що Трамп виступає проти військовослужбовців трансгендерів та забороняє мусульманам і біженцям в'їжджати в країну.