Трамп похвалив роботу федеральних і місцевих властей в ході урагану "Харві"

Президент США Дональд Трамп відзначив високий рівень узгодженості дій федеральних, регіональних і місцевих влад у ході роботи над зниженням можливого збитку від урагану «Харві» і над ліквідацією наслідків. Про це він написав у твіттері.

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«Чудова взаємодія між федеральними [владою], владою штату і районів у штаті Техас — Командна робота! Рекордний рівень опадів», — написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, ураган, що обрушився на узбережжя американського штату Техас, ослаб до рівня тропічного шторму.