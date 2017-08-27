Трамп похвалив роботу федеральних і місцевих властей в ході урагану "Харві"
Президент США Дональд Трамп назвав взаємодію між службами "хорошою командною роботою".
Президент США Дональд Трамп відзначив високий рівень узгодженості дій федеральних, регіональних і місцевих влад у ході роботи над зниженням можливого збитку від урагану «Харві» і над ліквідацією наслідків. Про це він написав у твіттері.
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«Чудова взаємодія між федеральними [владою], владою штату і районів у штаті Техас — Командна робота! Рекордний рівень опадів», — написав Трамп.
Як повідомляв УНІАН, ураган, що обрушився на узбережжя американського штату Техас, ослаб до рівня тропічного шторму.
Wonderful coordination between Federal, State and Local Governments in the Great State of Texas - TEAMWORK! Record setting rainfall.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2017