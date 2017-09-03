США розглядають припинення торгівельних відносин із країнами, що мають бізнес із КНДР - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що окрім розширення санкцій проти Північної Кореї, розглядає припинення торгівельних відносин із будь-якими країнами, що мають бізнес із КНДР.

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«Сполучені Штати розглядають, крім інших варіантів, припинення будь-якої торгівлі з будь-якою країною, яка веде бізнес з Північною Кореєю», - написав Трамп в Twitter.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2017

Крім того, як повідомляє ABC, прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент Трамп сьогодні скликає Раду національної безпеки.

Раніше глава Мінфіну США повідомив, що готує новий пакет санкцій проти Північної Кореї у відповідь на останні випробування водневої бомби.

LATEST: Pres. Trump to meet with his national security team on North Korea today, White House Press Sec. Sarah Sanders says. — ABC News (@ABC) September 3, 2017

Як повідомляв УНІАН, влада Північної Кореї в неділю, 3 вересня, офіційно оголосила про успішне проведення випробування водневої бомби. Ці дії КНДР засудили світові лідери, а також міжнародні організації. В тому числі, голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Себастьян Курц закликав Раду безпеки ООН відреагувати на ядерні випробування Північної Кореї та назвав дії КНДР безрозсудним і безвідповідальним. Незадовго до цього Японія підтвердила, що КНДР провела новий етап ядерних випробувань.

Японські сейсмологи повідомили, що сила землетрусу, зафіксованого на території КНДР, цього разу була вдесятеро більшою, ніж у вересні 2016 року, коли Пхеньян востаннє проводив ядерні випробування. Зважаючи на це Японія висловила офіційний протест через своє посольство у Пхеньяні.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе назвав ядерні випробування Пхеньяна "абсолютно неприйнятними". Раніше стало відомо, що сейсмологи Південної Кореї та Китаю вранці в неділю, 3 вересня, зафіксували два землетруси магнітудою 5,6 та 4,6 поблизу звичного місця проведення ядерних випробувань КНДР. За оцінками американських експертів, сила поштовхів сягала магнітуди 6,3