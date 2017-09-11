Папа Римський травмувався під час візиту до Колумбії (відео)

Папа Римський травмувався під час візиту до Колумбії: він розбив брову і щоку об скло папамобіля. Про це повідомляє "5 канал" з посиланням на Reuters.

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Це сталося коли машина різко загальмувала. Водій був змушений маневрувати, адже папамобіль оточили численні віряни, які хотіли отримати благословення від понтифіка. Не виходячи з авто Франциск витер кров з обличчя, і поїхав далі.

Зауважи, що місто Картахена, де стався інцидент, – завершальний пункт Апостольського візиту папи до Колумбії. Після низки зустрічей Понтифік відслужить Святу Месу і полетить назад у Ватикан.