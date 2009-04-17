Лукашенка запросили до Праги на саміт «Східного партнерства»

Голова делегації чеського головування в ЄС, міністр закордонних справ Чехії Карел ШВАРЦЕНБЕРГ передав Президенту Білорусі Олександру ЛУКАШЕНКУ запрошення на саміт «Східного партнерства», який відбудеться 7 травня в Празі (Чехія).

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода», посилаючись на міністра закордонних справ Білорусі Сергія МАРТИНОВА.

У свою чергу, К.ШВАРЦЕНБЕРГ заявив, що О.ЛУКАШЕНКО не підтвердив своєї участі в саміті. «Він прийняв запрошення. Тепер його завдання – вирішити, хто представлятиме Білорусь на цій зустрічі», - сказав міністр закордонних справ Чехії.

Як повідомляв УНІАН, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі 28 березня в Чехії прийняли рішення про запрошення Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА на саміт «Східного партнерства», який відбудеться в Празі 7 травня.

Неформальна зустріч міністрів проходила в чеському замку Глибока над Влтавою, а головним опонентом запрошення О.ЛУКАШЕНКА виступив міністр закордонних справ Нідерландів Максим ФЕРХАГЕН.

Зокрема, представник Нідерландів вимагав гарантій від керівника Єврокомісії, що, незважаючи на запрошення, направлене Президенту Білорусі, країну представлятиме міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ. Інакше М.ФЕРХАГЕН погрозив публічним викриттям білоруського лідера на саміті.

В результаті дискусії міністри закордонних справ ЄС домовилися, що запрошення О.ЛУКАШЕНКУ буде передане при негласному розумінні, що особисто О.ЛУКАШЕНКО не з`явиться в Празі 7 травня, а направить або С.МАРТИНОВА, або якогось іншого чиновника. Таким чином, повідомляє «Свобода», можна буде забезпечити присутність Білорусі на саміті і одночасно уникнути можливих неприємних сцен.

«Це дуже важливий саміт, і ми хотіли б, щоб на ньому були представлені всі», - сказав після закінчення зустрічі Верховний представник ЄС з питань загальної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА.

Лідери країн Європейського Союзу 20 березня затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.

Довідка УНІАН. «Східне партнерство» – польсько-шведська ініціатива, спрямована на поліпшення відносин з ЄС. У грудні 2008 року Європейська Рада принципово погодилася покласти початок цьому проекту. Засновницький саміт «Східного партнерства» за участю керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня.

«Східне партнерство» має охопити 6 країн-сусідів Євросоюзу: Азербайджан, Вірменію, Грузію, Молдову, Україну і Білорусь.