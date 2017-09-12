В Іраку засудили до страти російського бойовика ІДІЛ

Центральний кримінальний суд Іраку засудив громадянина Росії до смертної кари через повішення - його звинувачують у приналежності до терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це йдеться в заяві суду, яку отримало агентство РИА Новости.

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"Центральний кримінальний суд розглянув справу росіянина, який належав до так званої бригади "Аз-Заркауі" — одного з формувань "Ісламської держави", — заявив офіційний представник Вищої судової ради.

За його словами, росіянина затримали сили безпеки під час операції зі звільнення Мосула, після того, як він витратив всі боєприпаси.

Відзначається, що обвинувачений зізнався у скоєнні терактів проти сил безпеки з 2015 року.

У той же час представник Вищої судової ради додав, що йдеться про вирок суду першої інстанції, і його може бути оскаржено. У російському посольстві журналістам заявили, що поки не отримували інформацію про засудженого до смертної кари співвітчизника.