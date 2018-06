Трамп вдев'яте став дідусем

Президент США Дональд Трамп став дідусем вдев'яте. Про це повідомив його син Ерік Трамп на сторінці в Twitter.

"Лара Трамп (дружина Еріка Трампа, – ред.) і я щасливі повідомити про появу на світ нашого сина, Еріка Люка Трампа, який народився в 8.50 сьогодні вранці (15.50 за Києвом, - ред.)", - поділився радісною подією Ерік Трамп.

.@LaraLeaTrump and I are excited to announce the birth of our son, Eric "Luke" Trump at 8:50 this morning. pic.twitter.com/b8zRSktcd8