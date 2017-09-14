Трамп заперечує домовленість з демократами щодо мігрантів

Президент США Дональд Трамп заявляє, що під час зустрічі з керівництвом Демократичної партії в Конгресі, ніяких домовленостей щодо програми працевлаштування молодих мігрантів досягнуто не було, як пише DW.

Сама зустріч відбулася напередодні. Про це глава Білого дому написав у четвер, 14 вересня, в мікроблозі в соціальній мережі Twitter. "Ніякого розуміння не було", - написав Трамп.

За словами Трампа, порозумітися щодо молодих мігрантів можна було би лише за компромісу щодо "безпеки на кордонах". Крім того, президент запевнив, що стіна на кордоні між США та Мексикою й надалі споруджуватиметься. Демократи, своєю чергою, виступають різко проти цього.

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Раніше про існування відповідної домовленості заявили журналістам керівники фракцій демократів у Палаті представників та Сенаті Конгресу США Ненсі Пелосі та Чак Шумер після зустрічі з Трампом. Так само керівники демократів заявили, що з Трампом домовилися розробити пакет заходів щодо захисту кордонів. Сам задум узгодженого пакета заходів не передбачає спорудження огорожі на кордонах, запевнили в Демократичній партії.

Нагадаємо, що 5 вересня адміністрація Білого дому заявила про намір президента США Дональда Трампа скасувати програму DACA, яка захищає від видворення та дає право на працевлаштування іммігрантам, які нелегально потрапили до Сполучених Штатів Америки в неповнолітньому віці. Цю політику запровадив попередник Трампа Барак Обама. Вона захищає від депортації близько 800 тисяч молодих іммігрантів.

На думку нинішньої адміністрації, коли Обама запроваджував цю політику, він порушив принцип поділу гілок влади. Трамп, своєю чергою, закликав Конгрес США врегулювати це питання на законодавчому рівні.