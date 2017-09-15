У РФ викотився зі злітної смуги та розбився бомбардувальник, який брав участь у навчаннях "Захід-2017" (відео)

У Росії в Калузькій області розбився дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник Ту-22М3, який брав участь в російсько-білоруських навчаннях "Захід-2017", пишуть «Известия».

Відомо, що це сталося на авіабазі Шайковка. За офіційною версією, у літака надломилася одна зі стійок і він викотився зі злітно-посадкової смуги.

Сам бомбардувальник знайшли за кількасот метрів від злітної смуги. Корпус літака серйозно пошкоджений і він уже не підлягає відновленню. Екіпаж Ту-22М3 не постраждав.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія слідом за танками перекидає до Білорусі в рамках навчань «Захід-2017» бойову авіацію. У рамках стратегічних російсько-білоруських командно-штабних навчань «Захід-2017» на авіаційних базах повітряно-космічних сил і Західного військового округу екіпажі винищувальної, бомбардувальної та армійської авіації готуються до перебазування на оперативні аеродроми.

Інженерно-технічний склад виконав комплексну підготовку авіаційної техніки до тривалого перельоту, включаючи підвіску додаткових паливних баків і ракетно-бомбового озброєння.